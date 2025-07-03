Азербайджан считает, что Россия сделала недостаточно для расследования крушения судна компании Azerbaijan Airlines

Азербайджан заявил, что Россия не приняла достаточные меры по расследованию крушения судна компании Azerbaijan Airlines в 2024 году. Азербайджанская сторона также назвала неприемлемыми попытки России вести кампанию по дезинформации и искажению реальной ситуации, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов заявил, что его страна полностью и прозрачно расследует инцидент. Виновные уже были выявлены, привлечены к ответственности, а пострадавших ожидает компенсация. Эти шаги, по его словам, имеют большое значение для устранения напряжения в двусторонних отношениях.

В понедельник азербайджанское издание Minval опубликовало материал со ссылками на аудиозаписи, в которых подтверждался факт технических неполадок коммуникационного оборудования в самолете. В статье также приводились отрывки письма, где говорилось, что министерство обороны России отдало прямой приказ на открытие огня по самолету.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азизимов также выразил протест по поводу недружественных действий российской стороны в отношении этнических азербайджанцев. Речь идет о рейдах российских правоохранительных органов в Екатеринбурге, которые прошли 27 июня. В результате них погибли и были ранены несколько граждан Азербайджана.

Необоснованными азербайджанская сторона назвала и утверждения пресс-секретаря МИД России о том, что правоохранительные органы Азербайджана применяли физическую силу в отношении российских граждан, посещающих Азербайджан.

Азербайджанская сторона также прокомментировала инцидент с журналистами «Sputnik-Азербайджан». Она назвала оперативно-розыскные мероприятия в офисе издания соответствующими законодательству страны и международным обязательствам, а также подчеркнула, что издание действовало на территории Азербайджана незаконно.