В профильном ведомстве действия экипажа назвали правильными
Самолет «Эйр Астаны», летевший в Бишкек, вернулся в аэропорт Астаны после отказа системы кондиционирования салона
ФОТО ИСКАНДЕРА САЛИХОДЖАЕВА

Самолет авиакомпании Эйр Астана, выполнявший рейс Астана-Бишкек, вернулся на аэродром после того, как у судна отказала система кондиционирования салона, сообщили в офисе официального представителя министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

«16 июня 2017 года при выполнении рейса по маршруту Астана-Бишкек на воздушном судне Эмбраер-190 авиакомпании Эйр Астана после выполнения взлета, в наборе высоты произошел отказ системы кондиционирования салона. Экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета, по условиям быстрейшего ввода в строй данного судна. Посадка была произведена в 09.36 в аэропорту Астана благополучно. Экипаж зарулил на стоянку самостоятельно», - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что «причиной возврата явилась неисправность материально-технической части самолета, которая не повлияла на обеспечение безопасности полетов». «Угрозы для жизни пассажиров и членов экипажа не было», - добавили в Мининвестиций.

Действия экипажа во внештатной ситуации были правильными, утверждают в ведомстве.

Сотрудники департамента по расследованию транспортных проишествий и инциндентов проводят мероприятия по выявлению причин и обстоятельств данного события. По результатам с авиакомпанией будет проведена работа по выработка профилактических мероприятий для предупреждения авиационных происшествий и инцидентов, пояснили в Мининвестиций.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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