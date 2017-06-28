Максата Усенова вновь приговорили к 10 суткам ареста

В специализированном межрайонном административном суде Алматы прошло слушание в отношении Максата Усенова, передает в среду Sputnik Казахстан . Министерство по инвестициям и развитию привлекло Усенова к ответственности за создание на воздушном судне ситуации, угрожающей безопасности полетов.

По данным информагентства, судья Ержан Алдабек назначил Усенову наказание в виде ареста сроком на десять суток, хотя прокурор попросила более строгое наказание в виде ареста на 15 суток.

Протокол о нарушении Усеновым правил полета составлен комитетом гражданской авиации. 4 июня стало известно, что он на борту воздушного судна, летевшего рейсом Алматы – Бангкок, создал ситуацию, угрожающую безопасности: курил в полете, что категорически запрещено национальными и международными требованиями, отметили в ведомстве.

Для предотвращения деструктивного поведения, «Эйр Астана» ввела список особого контроля, в который сегодня включены 22 пассажира. За такими пассажирами устанавливается особый надзор во время последующих полётов, им также дают письмо-предупреждение о том, что в случае повторного правонарушения авиакомпания может отказать в перевозке.

В Казахстане за нарушение правил поведения - невыполнение распоряжений командира воздушного судна предусмотрен штраф в 3 МРП, пользование сотовой связью на борту – 5 МРП. Мелкое хулиганство – 10 МРП или арест до 10 суток. Курение на борту в этом году приравнено к ситуациям, угрожающим безопасности полёта, и карается штрафом в 200 МРП или арестом до 15 суток. Компания продолжает работать над ужесточением наказаний.

Ранее сообщалось, что Максат Усенов, имея налоговую задолженность в размере более 160 тысяч тенге, был замечен на борту самолета «Эйр Астана». При этом он вел себя агрессивно и был уведен таиландской полицией в аэропорту Бангкока. Однако тайские правоохранители не стали привлекать его к ответственности, и он продолжил путешествие.8 июня он погасил налоговую задолженность. 16 июня суд постановил арестовать его на десять суток за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 434 части 1 КоАП РК (мелкое хулиганство).