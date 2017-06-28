​За 9,5 лет «Эйр Астана» зафиксировала 3614 случаев нарушения правил пассажирами

С 2008 по май 2017 года на рейсах авиакомпании «Эйр Астаны» зафиксировано 3614 случаев нарушения пассажирами правил поведения на борту. На каждые 1000 полётов компании ежегодно приходится 8 деструктивных пассажиров, рассказала на пресс-конференции в среду старший менеджер по управлению рисками безопасности полетов «Эйр Астана» Галия Тулепбергенова.

«С 2008 года по май 2017 на рейсах «Эйр Астаны» зафиксировано более 3 тыс. случаев нарушения правил поведения пассажирами, точнее 3614 случаев. Если говорить о 2017 годе, то с января по май произошло 140 таких случаев. На 1000 полётов приходится 8 деструктивных пассажиров. Показатель довольно высокий, учитывая, что среднемировой показатель равен 2 пассажиров на 1000 полётов в год», - рассказала она.

Авиакомпания определяет 4 типа деструктивного поведения пассажиров: от нарушения дисциплины, до проникновения в пилотскую кабину. Самыми распространёнными остаются нарушения 1 типа – курение (118 случаев в 2016 году), словесное оскорбление (48). Количество нарушений второго типа в 2016 году составило 23 случая. «Нарушений 3 и 4 практически нет», - отметила Тулепбергенова.

Самыми проблемными рейсами для авиакомпании являются Алматы – Астана – Алматы, Алматы - Атырау – Алматы, Алматы – Дубай и Алматы – Анталия. Тулепбергенова также отметила, что сопутствующим фактором конфликтов в 40% является алкоголь. Но в последние годы количество его потребления на борту снижается и повышение культуры его приёма приводит к сокращению проблемных ситуаций.

В случае нарушения порядка на борту, бортпроводники передают пассажиру письмо-предупреждение и стараются урегулировать конфликт мирным путём. В крайних случаях в отношении нарушителей применяется связывание и обездвиживание – с 2011 года компания зафиксировала 11 подобных случаев.

Если пассажир допустил правонарушение, за которое полагается административная или уголовная ответственность, экипаж заполняет необходимые документы и передает пассажира в линейный отдел полиции в аэропорту прилёта. Если пассажир продолжает представлять высокий риск безопасности полётов, командир может принять решение произвести вынужденную посадку.

Деструктивное поведение, по словам Сергея Халдеева, менеджера центра оперативного управления полётами «Эйр Астана», может проявиться и до того, как самолёт покинет аэропорт. Как правило, это оборачивается задержками рейса, продолжительность которых может составлять от 5 до 60 минут. «В среднем из-за деструктивного поведения у нас происходит 40 задержек рейсов в год. Если говорить о времени, на одну задержку рейса у нас уходит от 30 до 20 минут», - пояснил он.

Для предотвращения деструктивного поведения, «Эйр Астана» ввела список особого контроля, в который сегодня включены 22 пассажира. За такими пассажирами устанавливается особый надзор во время последующих полётов, им также дают письмо-предупреждение о том, что в случае повторного правонарушения авиакомпания может отказать в перевозке.

В Казахстане за нарушение правил поведения - невыполнение распоряжений командира воздушного судна предусмотрен штраф в 3 МРП, пользование сотовой связью на борту – 5 МРП. Мелкое хулиганство – 10 МРП или арест до 10 суток. Курение на борту, за которое ранее назначался штраф в 3 МРП, в этом году приравнено к ситуациям, угрожающим безопасности полёта и карается штрафом в 200 МРП или арестом до 15 суток.

При этом старший юрист «Эйр Астана» Шухрат Изизов считает, что действующее законодательство предусматривает достаточно мягкое наказание за нарушение некоторых правил поведения и безопасности. «В основном штраф по нарушениям составляет 3 МРП – и это незначительная сумма. Многие пассажиры, зная, что им ничего не грозит, ведут (себя) деструктивно», - отметил он.

В качестве примера он привёл размещение багажа, которое может нанести травму пассажирам. За нарушение этих правил, по словам Изизова, наказание должно быть более существенным – должны быть увеличены штрафы или осуществляться арест. Компания продолжает работать над ужесточением наказаний.