Мир за ночь. 28-29 июня 2017 года

Продление санкций Евросоюза в отношении России, продолжение роста глобальной экономики благодаря искусственному интеллекту, продолжение политического конфликта арабских стран с Катаром, очередное увеличение запасов нефти в США и обсуждение блокировки иностранных СМИ в нижней палате парламента России.

Европейский союз официально продлил санкции в отношении России до 31 января 2018 года, оставив в силе ограничения в отношении энергетического, оборонного и финансового секторов, сообщает Reuters. Санкции были введены в июле 2014 года после аннексии Россией украинского Крыма и из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины. Москва отрицает, что напрямую вмешалась в конфликт, несмотря на утверждения НАТО, что российские войска поддерживают боевиков.

Лидеры стран ЕС договорились о продлении санкций на встрече в Брюсселе на прошлой неделе, после того как Франция и Германия сослались на отсутствие прогресса в мирных переговорах для разрешения конфликта на востоке Украины, в котором погибло уже более 10.000 человек с апреля 2014 года. Санкции, введённые ЕС, запрещают европейским компаниям сотрудничать или инвестировать в российскую оборонную и энергетическую отрасли, резко ограничивая финансовое взаимодействие.

Европейские компании не имеют права брать или выдавать кредиты пяти российским государственным банкам дольше, чем на 30 дней, что ограничивает свободу Москвы в привлечении заёмных средств. Помимо ограничений в ведении бизнеса с крупнейшими российскими энергетическими компаниями, экспорт энергетического оборудования и технологий в Россию также подлежит одобрению правительств стран ЕС.

Снятие санкций с России привязано к выполнению Минских мирных соглашений, которые были согласованы лидерами Франции, Германии, Украины и России в 2015 году.

Мировой ВВП достигнет отметки в $90 трлн к 2030 году благодаря искусственному интеллекту, говорится в докладе PwC, на который ссылается издание Republic. Уровень мирового ВВП таким образом повысится с $74 трлн в 2015 году на $15,7 трлн (14%) за 15 лет.

Из этой суммы прирост в $6,6 трлн будет связан с ростом производительности, который обусловит автоматизация процессов производства и увеличение трудовых ресурсов благодаря искусственному интеллекту. На другую часть мирового ВВП повлияет увеличение потребления. Потребители, по мнению аналитиков, будут покупать более персонализированные и качественные товары, что спровоцирует рост на $9,1 трлн.

«Сегодня мышление людей – это человек против машины. Мы видим будущее, где человек и машина вместе могут быть продуктивнее, чем человек в одиночку», – заявила аналитик PwC Анан Рао.

Больше всего на развитии искусственного интеллекта заработает Китай, сказано в докладе Frontier Economics. К 2035 году ее экономика может ежегодно увеличиваться на 7,9%, что в первую очередь связано с высокой зависимостью ВВП страны от производства.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн требуют от Катара возвращения банковских депозитов, находящихся на счетах в финансовых учреждениях государства, пишут Ведомости со ссылкой на издание Al-Youm Al-Sabia.

На данный момент три аравийские монархии обратились к Дохе с требованием «о возвращении краткосрочных вкладов в банках Катара». По данным издания, речь идет о $16 млрд. При этом на катарском рынке наблюдается дефицит валюты США. Крупнейшие банки страны стали использовать методы, направленные на поощрение физических и юридических лиц продавать банкам имеющиеся в их распоряжении доллары.

Запасы нефти в США выросли за неделю на 118.000 баррелей до 509,21 миллиона баррелей, сообщает Reuters со ссылкой на Управление энергетической информации (EIA) в среду. По данным EIA, запасы бензина снизились за неделю на 894.000 баррелей до 240,97 миллиона баррелей, запасы дистиллятов снизились на 223.000 баррелей до 152,27 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы дистиллятов вырастут на 0,5 миллиона баррелей, а запасы нефти и бензина снизятся на 2,6 миллиона баррелей и 0,6 миллиона баррелей соответственно.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике России Леонид Левин заявил, что нижняя палата рассмотрит предложение комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета о возможности блокировки иностранных СМИ, которые нарушают российское законодательство, пишет Коммерсант. По его словам, главным вопросом является то, как это сделать технически.

«Появление подобной инициативы связано с проведением слушаний в верхней палате парламента, на которых обсуждалось предотвращение вмешательства во внутренние дела России»,— цитирует Левина «Интерфакс». Леонид Левин отметил, что эти вопросы также обсуждались в ходе расширенного заседания комитета палаты по информационной политике, где рассматривалось соблюдение американскими редакциями, распространяющими информацию в России, отечественного законодательства о выборах, а также финансирование зарубежных СМИ, работающих на российскую аудиторию.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что инициатива комисии Совета федерации по блокировке иностранных СМИ как иноагентов нуждается в значительной проработке.

Северная Корея заочно огласила смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и начальнику южнокорейской разведки Ли Бён Хо, сообщает BBC. Пхеньян обвиняет их в заговоре с целью убийства северокорейского вождя Ким Чен Ына и требует от Сеула их выдачи. Как заявило государственное информационное агентство КНДР, за организацию покушения на убийство в 2015 году верховного руководителя Северной Кореи "предателю Пак Кын Хе вынесен смертный приговор". По данным северокорейского агентства, указ о смертной казни Пак Кын Хе и Ли Бён Хо издан совместно министерством государственной безопасности, министерством общественной безопасности и центральной прокуратурой КНДР.

Национальное разведывательное управление Южной Кореи назвало утверждения северокорейских властей безосновательными, а угрозы в адрес своей страны - непростительными. В начале мая северокорейское министерство государственной безопасности распространило заявление, в котором говорилось, что некая террористическая группа при поддержке ЦРУ и разведслужбы Южной Кореи проникла в КНДР с целью совершения убийства лидера страны с помощью какого-то биохимического вещества.