Вениамин Алаев избран внештатным советником акима Алматы

Алаев планирует решать важные вопросы защиты прав и интересов людей с ограниченными способностями
Председатель комиссии по правам людей с ограниченными возможностями им. «К.Иманалиева» Вениамин Алаев путем открытого голосования членов Координационного совета был выбран внештатным советником акима города Алматы на двухлетний срок в ходе заседания Координационного совета в области социальной защиты инвалидов при акимате города, сообщает пресс-служба акима города Алматы.
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