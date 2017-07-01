Вениамин Алаев избран внештатным советником акима Алматы

Председатель комиссии по правам людей с ограниченными возможностями им. «К.Иманалиева» Вениамин Алаев путем открытого голосования членов Координационного совета был выбран внештатным советником акима города Алматы на двухлетний срок в ходе заседания Координационного совета в области социальной защиты инвалидов при акимате города, сообщает пресс-служба акима города Алматы.

«У нас есть ряд основных проблем, во-первых это инфраструктура, во-вторых это трудоустройство людей с ограниченными способностями, в- третьих это образование людей с ограниченными способностями. Думаю, это основные вопросы, которые мы будем решать», - прокомментировал он Vласти свои планы на новой должности.

Вчера Алаев на своей странице в Facebook написал: «Друзья! Спешу сообщить, что сегодня меня выбрали и утвердили Советником Акима г. Алматы по вопросам обеспечения прав и улучшения качества жизни инвалидов! Спасибо всем кто поддержал и выдвинул мою кандидатуру! Буду рад сотрудничеству! Работы будет много!»

Вениамин Алаев занимает должность программного менеджера в центре «Кенес».