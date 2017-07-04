В четырех областях объявлено штормовое предупреждение из-за жары

В праздничные выходные (6-9 июля) с приходом антициклона с европейской территории России ожидается прояснение облачности и повышение температуры воздуха в северной половине Казахстана днем до 33-38 тепла, в южной части днем местами до 42 тепла, предупреждает во вторник Казгидромет.

«Днем 5-7 июля в Кызылординской, 6-9 июля в Южно-Казахстанской областях ожидается очень сильная жара 42-45 градусов. Днем 6-9 июля в Жамбылской области местами ожидается очень сильная жара 43 градусов, в Алматинской области местами ожидается очень сильная жара 40-43 градусов», - говорится в распространенном сообщении.

Затем с очередным вторжением циклона и связанных с ним фронтальных разделов, вновь ожидается ухудшение погодных условий. В середине месяца вынос теплых воздушных масс с районов Средней Азии будет способствовать повышению температуры воздуха, информируют синоптики.

По их данным, в конце второй - начале третьей декады, с частыми сменами барических образований, жаркие дни будут сменяться прохладными и дождливыми.