«Казатомпром» будет закупать бериллий в Руанде

Национальная компания «Казатомпром» будет закупать бериллий из Руанды и перерабатывать его на Ульбинском металлургическом заводе. Соответствующее соглашение будет подписано в среду в рамках государственного визита президента Руанды Поля Кагаме в Казахстан.

Первые поставки запланированы уже в 2025 году, сообщил журналистам в Акорде председатель фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

«В рамках государственного визита президента Руанды в Казахстан «Самрук-Казына» подписывает соглашение о сотрудничестве с Rwanda Mines, Petroleum & Gas Board - это госорган Руанды, который отвечает за развитие, эксплуатацию их минерально-сырьевого комплекса», - сказал Жакупов.

«Ульбинский металлургический завод обладает уникальной технологией по производству металлического бериллия. То есть из концентрата УМЗ производит металлический бериллий с заданными характеристиками. Бериллий является одним из критических минералов, который используются в телекоммуникационной отрасли, в полупроводниках, в аэрокосмической, в оборонной промышленности», - уточнил глава «Самрук-Казына».

По его словам, первые поставки запланированы уже на 2025 год. Однако объемы Жакупов назвать отказался, заявив, что они пока обсуждаются и в целом, это является коммерческой тайной. При этом, добавил он, в годовом выражении Ульбинский металлургический завод может переработать порядка 1,5 тыс. тонн бериллия с содержанием 8% оксида.