Суд отказался оправдывать Темирлана Енсебека

Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда отклонила апелляцию Темирлана Енсебека, бывшего автора паблика сатирических новостей Qaznews24. Рассмотрение жалобы проходило онлайн, при этом Енсебек подключился к процессу через телефон своей невесты Марии Кочневой, так как его телефон был конфискован в доход государства.

«Приговор Наурызбайского районного суда в отношении Енсебек Темирлана Маратулы оставить без изменений», – зачитал председательствующий судья Арман Шамшиев.

Суд также постановил удовлетворить апелляционное ходатайство прокурора и дополнить резолютивную часть приговора: «Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься общественной деятельностью считать назначенным на основании статьи 50 части 3 уголовного кодекса сроком на пять лет».

Судья коллегии Людмила Бектемирова, разъясняя постановление суда, сказала, что положение Енсебека «улучшается», так как срок дополнительного наказания устанавливается на пять лет, а не бессрочно.

Адвокат Енсебека Жанара Балгабаева просила отменить приговор за отсутствием состава преступления.

«Преследование автора сатирических новостей за его творчество подрывает основы демократии и свободу выражения, которая является неотъемлемым правом каждого гражданина», – сказала адвокат. Она также просила отменить дополнительные ограничения, назначенные судом, назвав их дискриминационными.

Темирлан Енсебек в своем выступлении просил полного оправдания и реабилитации. Он отметил, что до него похожие ограничения суд уже назначал политику Жанболату Мамаю, активистам Максу Бокаеву и Альнуру Ильяшеву. «Мне сделали свод и дали ограничения, как у всех до меня, (...) После меня тоже не будут ограничиваться», – также сказал он.

Енсебек вновь назвал свое преследование политически мотивированным, и заявил, что власти хотели изолировать его от общества и политики. «Это все сделано, чтобы заткнуть меня и устрашить весь народ Казахстана», – сказал Темирлан Енсебек

11 апреля Наурызбайский районный суд по уголовным делам приговорил Темирлана Енсебека, автора паблика сатирических новостей Qaznews24, к пяти годам ограничения свободы, а также назначил сто часов принудительных работ, если он не будет постоянно трудоустроен.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 174 уголовного кодекса (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).

Дополнительно ему запретили заниматься публичной деятельностью: участвовать в конференциях и дебатах, участвовать в любых мирных собраниях (кроме поминальных), а также забастовках и сходах, участвовать в общественных организациях и политических партиях, организовывать и участвовать в волонтерской и благотворительной деятельности, подписывать и инициировать петиции, участвовать в деятельности масс-медиа в качестве журналиста или блоггера, проводить тренинги, давать интервью, выходить в прямые эфиры и заниматься правозащитной деятельностью.

Уголовное дело против Енсебека было заведено за пост в инстаграм-аккаунте паблика сатирических новостей Qaznews24. Поводом стала песня «Йоу, орыстар!», которой Енсебек сопроводил сатирическую публикацию. В ней говорилось, что казахстанские рэперы записали ответ российской пропагандистке Тине Канделаки, выступившей против переименования железнодорожных станций в Казахстане.

Прокурор Дидар Кабаев заявлял, что у Енсебека был преступный умысел совершить «умышленные действия, направленные на оскорбление чести и достоинства русского народа».

После приговора суда Енсебек покинул проект Qaznews24.