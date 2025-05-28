Уголовную ответственность за кражу невест закрепил мажилис

Депутаты мажилиса в среду во втором чтении одобрили поправки в законодательство, предусматривающие введение уголовной ответственность за кражу невест, сталкинг, а также за незаконную передачу банковских карт и счетов.

«(Дополнительными положениям закона являются - В.) введение уголовной ответственности за сталкинг — незаконное преследование, вызывающее страх и тревогу, включая семейно-бытовые ситуации. Ответственность за незаконную передачу банковских карт и счетов — мера против использования дропперов в схемах по отмыванию средств. Уголовная ответственность за принуждение к браку — отдельный состав преступления, особенно актуальный в контексте похищений и сексуального насилия», - сказал депутат мажилиса Абзал Куспан.

Кроме того, для усиления защиты прав граждан и предпринимателей, законом исключается необоснованная регистрация уголовных дел по экономическим спорам, вводится запрет на возврат дел прокурору для дорасследования. Предусмотрено обязательное согласование проверок бизнеса с прокурором. Также устанавливаются «разумные сроки» действия санкций на обыски и выемки и разграничивается предпринимательская деятельность и ОПГ. Вместе с тем, по экономическим преступлениям вместо лишения свободы предусматривается введение кратных штрафов.

В заключении профильного комитета мажилиса также отмечается, что депутаты внесли в документ поправки по усилению уголовной ответственности за особо опасные и тяжкие преступления против личности, расширили категорию лиц, в отношении которых не применяется пожизненное лишение свободы.

«Статья 46 Уголовного кодекса дополнена нормой о том что, если санкция статьи не предусматривает иной вид наказания, кроме пожизненного лишения свободы, то лицам, совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, назначается лишение свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет, а женщинам, лицам с инвалидностью первой или второй группы, мужчинам в возрасте шестидесяти трех и свыше лет назначается лишение свободы сроком от двадцати до двадцати пяти лет», - говорится в документе.

Кроме того, в перечень лиц, в отношении которых может быть применено условно-досрочное освобождение дополнен лицами, воспитывающим детей с инвалидностью. А за тяжкие преступления введены более длительные сроки для наступления права замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, при этом по особо тяжким видам преступлений такое право не применяется. Что касается сроков погашения судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям, то они увеличены до 8 и 10 лет соответственно.