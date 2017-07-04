IPO запланировано на 2019-2020 годы
Правительство ждет подходящей конъюнктуры на рынке для продажи Air Astana и Казатомпром
Фото freepik.com

Правительство ожидает, когда цены на авиакомпанию Air Astana и национальную компанию Казатомпром достигнут пика, чтобы приватизировать эти объекты, сообщает во вторник Казинформ со ссылкой на вице-министра финансов Берика Шолпанкулова.

«На сегодняшний день реализован проект по строительству терминала, который по завершению, конечно, увеличил его стоимость. Стоило ли его продавать в тот период или дождаться, пока его стоимость увеличится? Точно такая же ситуация на сегодняшний день с Казатомпромом. Конъюнктура рынка, если его сейчас продавать, ниже, но ожидается, что цена на продукцию, которую предприятие будет добывать, будет расти, и цена этой компании увеличится в разы. С учетом этого мы ждем, когда цена достигнет пика. Предполагаемая продажа на IPO состоится в 2019-2020 годы», - сказал Шолпанкулов на пресс-конференции после заседания правительства.

Ранее глава министерства финансов Бахыт Султанов сообщал, что комплексный план приватизации, рассчитанный до 2018 года, актуализирован. На сегодня он включает в себя 879 объектов. С 2016 года реализован 221 объект на сумму 62 млрд тенге. В 2017 году подлежат реализации 488 объектов, в 2018 году - 101 объект.

Реализация 17 крупнейших компаний фонда «Самрук-Казына» планируется в 2019-2020 годах.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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