Правительство ждет подходящей конъюнктуры на рынке для продажи Air Astana и Казатомпром

IPO запланировано на 2019-2020 годы
Правительство ожидает, когда цены на авиакомпанию Air Astana и национальную компанию Казатомпром достигнут пика, чтобы приватизировать эти объекты, сообщает во вторник Казинформ со ссылкой на вице-министра финансов Берика Шолпанкулова.
Еще по теме:
- За 9,5 лет «Эйр Астана» зафиксировала 3614 случаев нарушения правил пассажирами
- Самолет «Эйр Астаны», летевший в Бишкек, вернулся в аэропорт Астаны после отказа системы кондиционирования салона
- «Эйр Астана» увеличит рейсы из Астаны
- Air Astana планирует открыть рейсы из Астаны в Сингапур, Токио, Шанхай и Нью-Йорк
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые