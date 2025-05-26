Air Astana переводит все рейсы в аэропорту Шымкента в новый терминал

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Авиакомпания Air Astana начнет обслуживать свои рейсы в новом пассажирском терминале международного аэропорта Шымкента с 27 мая.
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