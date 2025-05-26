Air Astana переводит все рейсы в аэропорту Шымкента в новый терминал

Авиакомпания Air Astana начнет обслуживать свои рейсы в новом пассажирском терминале международного аэропорта Шымкента с 27 мая.

«Первый рейс из нового терминала будет выполнен по маршруту Шымкент – Доха», - сообщили в авиакомпании.

Air Astana переводит как международные, так и внутренние рейсы, причем перевод будет поэтапным.

Авиакомпания рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт минимум за 3 часа до вылета для прохождения регистрации, досмотра и других предполетных процедур.

Напомним, новый пассажирский терминал в аэропорту Шымкента был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Его площадь 39 тыс. кв. м, он рассчитан обслуживать до 2 тыс. пассажиров в час.