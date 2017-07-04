Координационный центр по соблюдению безопасности в зонах деэскалации может быть создан в Сирии

Конкретные действия по размещению российских военных сил в зонах деэскалации могут быть приняты через 2-3 недели подписания документов о создании таких зон, заявил во вторник на брифинге в рамках Астанинского процесса заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей и представителей российского министерства обороны. Но, тем не менее, в целом, предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности. Но опять же, этот вопрос до конца еще не согласован. Это будет касаться вопроса о статусе сил контроля за деэскалацией», - объяснил Лаврентьев.

При этом, отвечая на вопрос, когда можно ожидать размещение войск он отметил, что «в зависимости от выхода на подписание документов о создании зон безопасности, я думаю, что следует рассчитывать где-то на принятие конкретных действий по размещению сил в течение 2-3 недель».

«Хочу сказать, что очень важным сопутствующим моментом является желание и стремление всех стран-гарантов создать совместный координационный центр по соблюдению безопасности в зонах деэскалации. Я думаю, что этот документ мы сможем тоже принять», - высказал мнение спецпредставитель.

В то же время он отметил, что возможно стороны не смогут договориться в Астане о создании всех четырех безопасных зон.

«Здесь любые варианты возможны. Есть варианты и по трем зонам, есть варианты, включая Идлиб, есть варианты и по двум центральным зонам, где границы уже согласованы. Но это будет зависеть непосредственно от ситуации к завтрашнему дню. Мы учитываем позиции всех сторон, в том числе, противоборствующих. Уже приехала делегация оппозиции в составе девяти представителей, мы завтра намереваемся с ними встретиться, выслушать их, послушать то, как они себе представляют выход на договоренности с центральным правительством, и какие у них есть идеи по снижению противостояния. Будем учитывать это в своей работе и, в том числе, при подготовке важных для подписания документов», - заверил Лаврентьев.