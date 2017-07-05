Народ спокоен и чувствует себя в безопасности – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественно приеме, посвященном Дню столицы. На мероприятии, в котором приняли участие парламентарии, члены правительства, бизнесмены и интеллигенция, президент сказал, что, по его мнению, Астана задает темп обновлению всей страны, а астанчане стали чувствовать себя комфортнее.

«Астана прекрасна. Вчера вечером я объехал город и увидел очень много людей, гуляющих на улицах, несмотря на позднее время суток. Это говорит о многом. Народ спокоен и чувствует себя в безопасности. Еще древние говорили, что «город – это не стены, а люди», - сказал Назарбаев, поздравляя собравшихся с Днем столицы, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент также подчеркнул, что «сегодняшний энергичный ритм Астаны задает темп обновлению всей страны».

«Мы последовательно осуществляем масштабную модернизацию в экономике, политике и культуре. Результат этой работы направлен на развитие нашего государства. И в начале этого роста всегда будет Астана. Здесь мы решаем различные вопросы, в том числе и по установлению мира в различных точках мира. Наша политика мира, добрососедства, политика привлечения инвестиций направлена на создание благоприятных условий жизни для каждого казахстанца», - добавил глава государства.

Кроме того, он коснулся темы ЭКСПО-2017.

«Благодаря выставке «ЭКСПО-2017», сказал Назарбаев, Казахстан сейчас находится в фокусе международного внимания. Гости столицы восхищаются городом. Мы единственное государство, построившее новый мегаполис на стыке веков. Астана сегодня – это триллион тенге поступлений в бюджет в год. При этом 65 процентов всех доходов поступают от малого и среднего бизнеса. Мы стали свидетелями становления нашей столицы»,- сказал президент.



