Uber и «Яндекс» объединят бизнес такси

«Яндекс.Такси» и Uber объединяют бизнес заказа такси, инвестируя в новую компанию $100 млн и $225 млн соответственно. По словам гендиректора «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна, для пользователей ничего не изменится, сообщает Republic .

«Мы, «Яндекс.Такси» и Uber, решили объединить наши сервисы и бизнесы в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане, – приводятся в сообщении слова гендиректора «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна. – Вместе мы будем строить «персональный общественный транспорт» – альтернативу личному автомобилю, автобусам или метро».

По словам гендиректора «Яндекс.Такси», «для пользователей ничего не изменится». Заказывать такси можно будет как через приложение Uber, так и через «Яндекс.Такси». Водителей объединят на базе единой платформы.

Возглавит объединенную компанию Худавердян. «Яндекс.Такси» и Uber инвистируют в новую компанию $100 млн и $225 млн соответственно.

«Кроме того, мы с Uber договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. Например, прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения Яндекс.Такси заказать Uber, а туристы из Парижа – заказать «Яндекс.Такси» из приложения Uber», – добавил представитель российской компании.

«В «Яндексе» уточнили, что сделку по объединению должны одобрить регуляторы. Общий бизнес в компании оценили в $3,7 млрд. На 59% новая компания будет принадлежать «Яндексу», на 36,6% – Uber, еще 4,1% акций будут владеть сотрудники объединенного бизнеса», - пишет издание.