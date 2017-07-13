Умер диссидент, Нобелевский лауреат Лю Сяобо

13 июня стало известно о смерти китайского правозащитника и Нобелевского лауреата мира Лю Сяобо, приговоренного к 11 годам тюрьмы по обвинению в подрыве государственного строя Китая. В мае его перевели из тюрьмы в университетскую клинику города Шеньян на северо-востоке Китая с диагнозом рак печени в терминальной стадии, сообщает российское издание Republic.

Двое западных специалистов осмотрели Лю Сяобао в субботу, 8 июля. Они сообщили, что при соблюдении всех необходимых условий, пациент может быть эвакуирован в Германию или Соединенные Штаты для продолжения лечения:

«Медицинская эвакуация должна произойти как можно быстрее», – добавил к заключению доктор Центра рака при университете Техаса Джозеф М. Герман.

В коне июня, на фоне роста интереса со стороны мирового сообщества к состоянию здоровья Лю, вице-министр юстиции Китая встретился с представителями посольств США и Германии. Тогда, как сообщил источник, близкий к участникам встречи, китайская сторона сообщила, что здоровье Лю слишком подорвано для длительного перелета. Однако спустя время после встречи, власти Китая удовлетворили просьбу семьи Лю разрешить западным врачам присоединиться к китайским коллегам в лечении политзаключенного.

10 июня врачи университетской клиники, куда Лю Сяобао был доставлен с диагностированным раковым заболеванием печени в мае 2017 года, сообщили о том, что правозащитник находится в критическом состоянии. Семью Лю Сяобао известили о том, что пациента, скорее всего, переведут в отделение интенсивной терапии.

«12 июля больница, в которой находится правозащитник, объявила об ухудшении его состояния, в частности, он почти перестал самостоятельно дышать. Родственники Лю Сяобо якобы отказались от искусственной вентиляции легких», – отмечает Republic.

26 июня 2017 года стало известно, что лауреат Нобелевской премии мира китайский диссидент Лю Сяобо отпущен из тюрьмы, где отбывал 11-летний срок за попытку подрыва государственных основ. Его освобождение связано с состояние здоровья — спустя 8 лет заключения у него был диагностирован рак печени в терминальной стадии. Информацию о том, что у Лю диагностирован рак, подтвердил его брат.

Лю Сяобо родился в городе Чанчунь в Маньчжурии, в семье университетского профессора-коммуниста, который подвергся репрессиям в годы Культурной революции и был выселен в сельскую местность.

Будучи правозащитником и сторонником демократических реформ, Лю Сяобо был приговорен к тюремному заключению в 2009 году сразу после подписания им манифеста «Хартия-2008» в 2008 году с призывом к демократическим реформам в Китае. Годом позже его приговорили к 11 годам заключения, а уже в 2010 году Лю Сяобо получил Нобелевскую премию мира «за долгую и ненасильственную борьбу за основополагающие права человека в Китае».