Мир за ночь. 13-14 июля 2017 года

Дефицит бюджета США вырос на 31%. Европейская комиссия обратилась в Европейский суд с просьбой обязать Варшаву немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще. ООН призвала стороны конфликта в Сирии позволить начать работу по разминированию.

Дефицит госбюджета США на 31% превысил прошлогодний июньский показатель 2016 года, передают «Ведомости» со ссылкой на Минфин США. Дефицит госбюджета США в июне 2017 года составил $90,233 млрд, За тот же месяц 2016 года был зафиксирован профицит в размере $6,252 млрд. Доходы бюджета в отчетном периоде выросли на 2,8% и составили $338,660 млрд.

Расходы увеличились на 32,7% до $428,894 млрд. Причиной повышения расходов стал перенос ряда выплат, в том числе военнослужащим и в рамках программы медицинской помощи нуждающимся Medicaid, на общую сумму около $39 млрд на июнь с 1 июля, которое в этом году было нерабочим днем.Отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 31% и составило $523,082 млрд по сравнению с $399,161 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Европейская комиссия обратилась в Европейский суд с просьбой обязать Варшаву немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще, передает «Русская служба BBC».

В 2016 году правительство Польши втрое увеличило квоты на вырубку деревьев в реликтовом лесу, мотивируя свое решение необходимостью борьбы с нашествием жука-короеда.

Экологи и поддерживающие их ЮНЕСКО и Евросоюз считают, что экосистема леса способна сама регулировать популяцию жуков, а изъятие из пущи мертвых деревьев лишает важных элементов среды обитания целый ряд видов животных и растений, находящихся под угрозой вымирания.

Если суд признает Польшу нарушителем европейского природоохранного законодательства, он накажет страну разорительными ежедневными штрафами.Однако иск Еврокомиссии касается лишь одного участка пущи, а правительство разрешило рубить деревья еще на двух участках и может еще увеличить лимиты вырубки.

Дональд Трамп положительно ответил на вопрос журналиста о вероятности приглашения Владимира Путина в Белый дом, но сказал, что сейчас не «нужное время для этого», пишет «Коммерсант». «Я не думаю, что сейчас нужное время для этого, но мой ответ — да, пригласил бы», - цитирует Reuters Трампа.

Дональд Трамп прокомментировал вмешательство России в президентские выборы в США и сказал, что не верит в поддержку его кандидатуры со стороны Владимира Путина. «Когда я в следующий раз встречусь с Путиным, я спрошу его: "За кого вы были на самом деле?"», - отметил он.

В четверг ООН призвала стороны конфликта в Сирии позволить провести разминирование районов, где шли бои, а также обеспечить безопасность персонала, который будет заниматься ликвидацией мин и неразорвавшихся боеприпасов, передает ТАСС.

«ООН призывает все стороны конфликта позволить ликвидировать взрывоопасные пережитки войны и провести просветительские занятия [о рисках, связанных с минами], а также обеспечить безопасность гуманитарного персонала, который будет проводить разминирование», - сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он подчеркнул, что неразорвавшиеся боеприпасы представляют серьезную угрозу для беженцев.

«Районы, в направлении которых они движутся, зачастую засорены (минами и снарядами)», - пояснил представитель генсека.

Как заявил журналистам Дюжаррик, в Сирии из-за огромного количества взрывоопасных объектов практически каждый день происходят трагические инциденты.

Так, в четверг три школьника погибли, подорвавшись на противопехотной мине в деревне Эль-Сальхия в северо-восточной провинции Хасеке. Днем ранее два ребенка погибли от взрыва мины в деревне Кафр-Бсин на севере провинции Алеппо.