Выходные в большинстве регионов Казахстана будут дождливыми

На выходных ожидаются кратковременные ливневые дожди, грозы, местами град почти на всей территории Казахстана. При этом, температура воздуха сохранится ниже обычной для летнего сезона, сообщает Казгидромет.

Только на западе Казахстана северо-восточные прохладные потоки будут меняться на южные, из-за чего воздух прогреется днём до 30 -37 градусов, местами и до плюс 40.

В субботу в Восточно-Казахстанской области местами возможно усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, местами возможен град. В Карагандинской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, утром местами туман, днем местами возможен град. В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможно выпадение града. В Северо-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, возможно выпадение града, ночью и утром местами ожидается туман. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, информирует Казгидромет.

В Алматы в субботу переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Температура днем +26+28 градусов, ночью +15+17.

В Астане в субботу также ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Температура днем +26+28, ночью +15+17.