Глава самопровозглашенной ДНР предложил создать Малороссию

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики на территории Украины Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство Малороссию, сообщает РИА Новости.

В течение трех лет в предлагаемом новом государстве будет действовать чрезвычайное положение.

«Ситуация зашла в глухой тупик. Мы предлагаем план реинтеграции страны… Чтобы остановить гражданскую войну мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии оставить гражданскую войну… предлагаем учредить государство Малороссия. Малороссия — независимое молодое государство. На переходный период до 3 лет», – заявил Захарченко.

Согласно предложению, Малороссия заменит собой Украину, государственными языками будут провозглашены малороссийский и русский. В качестве госсимволики Захаров предлагает использовать флаг Богдана Хмельницкого.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, на фоне событий на Майдане, провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Ни одна из провозглашенных республик не признается Киевом и мировым сообществом.