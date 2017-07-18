На Стамбул обрушились ливни, затоплены несколько станций метро

18 июля в результате сильных проливных дождей, улицы, станции метро, подземные переходы и автобусные остановки Стамбула оказались затоплены. Чтобы эвакуировать людей, спасательные службы добирались до людей на лодках, о жертвах и пострадавших не сообщается, пишет РИА Новости .

Потопления нарушили работу наземного транспорта, автомобильное движение во многих районах города парализовано. СМИ сообщают о задержании части самолетов, которые должны были направиться в аэропорт Ататюрка.

Сразу же после затоплений, координационный центр департамента по чрезвычайным ситуациям предупредил жителей о риске схода оползней. Метеорологи также предупреждают об усилении дождя во всем регионе Мраморного моря и Фракии (европейской части Турции). Мэрия Стамбула обратилась к жителям с просьбой воздержаться от поездок до нормализации ситуации на дорогах.