Метеорологи предупреждают о ливнях во всем регионе Мраморного моря и европейской части Турции
На Стамбул обрушились ливни, затоплены несколько станций метро
Фото турецкого телеканала NTV

18 июля в результате сильных проливных дождей, улицы, станции метро, подземные переходы и автобусные остановки Стамбула оказались затоплены. Чтобы эвакуировать людей, спасательные службы добирались до людей на лодках, о жертвах и пострадавших не сообщается, пишет РИА Новости.

Потопления нарушили работу наземного транспорта, автомобильное движение во многих районах города парализовано. СМИ сообщают о задержании части самолетов, которые должны были направиться в аэропорт Ататюрка.

Сразу же после затоплений, координационный центр департамента по чрезвычайным ситуациям предупредил жителей о риске схода оползней. Метеорологи также предупреждают об усилении дождя во всем регионе Мраморного моря и Фракии (европейской части Турции). Мэрия Стамбула обратилась к жителям с просьбой воздержаться от поездок до нормализации ситуации на дорогах.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Алматы начался суд над группой полицейских, обвиняемых в хищении денежных средств
Новости
Назарбаев сменил четырех сенаторов
Новости
Вылазки радикальных группировок стали серьезным вызовом для Казахстана – Назарбаев
Новости
​МИД прокомментировал запрет на въезд в Турцию двум тысячам казахстанцам​
Новости
Назначен первый заместитель генпрокурора
Новости
Казахстан не собирается выходить из соглашений об ограничении добычи нефти - Бозумбаев