Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Мангистауской области

Причиной стрельбы в Мангистауской области, в результате которой пострадали шесть человек, в полици назвали ссору.

«На данный момент преступление - перестрелка в поселке Курык, в ходе которой шесть человек получили огнестрельные ранения, - раскрыто. Подозреваемые задержаны. Поводом для разборок с применением оружия стала обычная ссора. В ходе следствия было установлено, что молодые люди 19-20 лет поссорились между собой. После этого они вызвали своих старших братьев 22-23 лет, которые продолжили конфликт. Далее группа молодых людей, примерно 10-15 человек, выехали за пределы поселка. Там между ними завязалась драка, в ходе которой один из участников инцидента достал охотничье ружье и произвел два выстрела. Из-за этого ранения различной степени тяжести получили шесть человек», - сообщили в пресс-службе ДВД Манистауской области.

В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье 293 части 3 Уголовного кодекса (Хулиганство с применением огнестрельного оружия) и статье 24-99 часть 2 Уголовного кодекса (Покушение на убийство).

