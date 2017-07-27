В аэропорту Стамбула самолет авиакомпании Scat задел хвост турецкого лайнера

На данный момент ситуация полностью нормализована
Ирина Галат, Vласть
Самолет казахстанской авиакомпании Scat, направлявшийся в Актау, во время выруливания на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Ататюрка, задел хвост турецкого лайнера, который в это же время буксировали от здания аэропорта на взлетно-посадочную полосу, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Haber7.
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