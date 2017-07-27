На данный момент ситуация полностью нормализована
В аэропорту Стамбула самолет авиакомпании Scat задел хвост турецкого лайнера
ФОТО ИСКАНДЕРА САЛИХОДЖАЕВА

Ирина Галат, Vласть

Самолет казахстанской авиакомпании Scat, направлявшийся в Актау, во время выруливания на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Ататюрка, задел хвост турецкого лайнера, который в это же время буксировали от здания аэропорта на взлетно-посадочную полосу, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Haber7.

Казахстанский авиаперевозчик подтвердил данный факт: «Во время руления самолета авиакомпании Scat (на земле), произошло касание правой законцовки крыла с хвостовой частью воздушного судна Boeing-777».

В связи с этим, авиакомпания направила в Стамбул резервное воздушное судно, для отправки пассажиров.

«Оба самолета получили незначительные повреждения. На данный момент ситуация полностью нормализована. Пассажиры доставлены. Задержек в расписании нет», - говорится в сообщении компании.

РИА Новости отметили, что вылет поврежденного лайнера Turkish Airlines также был отменен, 286 пассажиров вылетели в Тайбэй на другом самолете.

Инцидент произошел 26 июля.

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