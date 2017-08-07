Институт сопровождения семьи создают в Казахстане

Со следующего года министерство труда и социальной защиты планирует создать в Казахстане институт сопровождения семьи. Теперь местные исполнительные органы сами будут выявлять семьи, живущие за чертой бедности и помогать им выйти на работу и повысить свой доход, сообщила в понедельник в ходе брифинга вице-министр ведомства Светлана Жакупова.

«Сегодня мы работаем над тем, чтобы создать институт сопровождения семьи. Как он будет работать и как сегодня будут оказываться услуги. Если сегодня семья приходит в уполномоченный орган местный, пишет заявление и говорит: «Пожалуйста, выплатите мне пособие», доказывает уровень дохода своей семьи, то со следующего года мы говорим, что мы идем на проактивные услуги. То есть, местные исполнительные органы должны будут идти к семье и говорить им: «Вы находитесь в зоне риска. Доходы вашей семьи ниже черты бедности», - пояснила Жакупова.

Таким образом, будет применяться комплекс мер для того, чтобы поддержать семью и «дать ей новый потенциал для выхода из круга бедности».

По ее словам, в институте будут работать ассистенты, консультанты, которые будут сопровождать семью. В поле зрения попадут малообеспеченные семьи, семьи, имеющие инвалидов. Для каждого из них будет разработан и предложен комплекс мер, которые сегодня «еще не оказаны или не получены лицом, имеющим инвалидность». «Допустим, ассистент заходит в семью. Он уже знает, что семья находится за чертой бедности. Знает, что семья воспитывает ребенка-инвалида, - привела пример вице-министр, - И знает, что есть лицо, которое имеет социально-значимое заболевание.

Соответственно, у него уже есть готовые меры, которые он должен предложить этой семье. В чем заключается суть сопровождения? Заходит ассистент, проводит собеседование с каждым членом семьи и вырабатывает ряд комплекс мер для того, чтобы семья вышла из трудной жизненной ситуации».

Жакупова отметила, что в пилотном проекте уже более 628 детям-инвалидам оказываются услуги по предоставлению дневного стационара, а их мамы вышли на работу.

«Я считаю, что это очень большой плюс. Таким образом, мы достигаем конкретных мер: трудоустройство мамы, а ребенок посещает центр реабилитации в условиях дневного стационара», - заключила она.