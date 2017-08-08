​Нацбанк уточнил основания для введения валютных ограничений

Национальный банк уточнил основания для введения краткосрочных валютных ограничений. Они возможны при фундаментальных угрозах дестабилизации платёжного баланса и валютного рынка, рассказала на пресс-конференции во вторник директор департамента платёжного баланса и валютного регулирования Национального банка Айгуль Буранбаевой.

По словам Буранбаевой, действующий в Казахстане валютный режим остаётся либеральным, в стране сохраняется свободная продажа иностранной валюты. «Но у каждой страны бывают критически ситуации. Существует соглашение Международного валютного фонда – статья 8, которая объясняет наши обязательства. Мы не собираемся вводить ограничения, но оставляем за собой право применять краткосрочные меры при наличии угроз для платёжного баланса».

По её словам, одной из таких ситуаций может быть отсутствие притока иностранной валюты в страну, например, из-за существенного падения цен экспортных товаров, что создаёт дефицит платёжного баланса. Другой случай – когда происходит дестабилизация валютного рынка, в результате чего складывается фундаментальное несоответствие между спросом и предложением. В таких ситуациях страна теряет возможность выполнять международные обязательства. Подобным примером может служить Кипр, где в 2012 году вводились ограничения по операциям с валютой и депозитами.

Буранбаева подчеркнула, что страны МВФ не могут вводить подобные ограничения когда им заблагорассудится: «При введении ограничений страна даёт подробное обоснование их необходимости. Эксперты МВФ проводят соответствующий мониторинг. <…> Такие ограничения не могут быть долгосрочными, но они необходимы для стабилизации ситуации. <…> Когда у страны нет средств для выполнения международных обязательств, она создаёт проблему для стран МВФ. Чтобы соблюдать глобальный баланс как раз и существует разрешение, чтобы государство приняло все меры, для корректировки ситуации и вновь стало членом, выполняющим свои обязательства».

В случае введения, ограничения не будут распространяться на исполнение резидентами обязательств перед нерезидентами, «которые возникли в результате исполнения нерезидентами обязательств по договорам с резидентами до введения специального валютного режима». А также в случаях «осуществления нерезидентами переводов дивидендов, вознаграждения и иных доходов, полученных по вкладам и ценным бумагам».