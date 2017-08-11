Мир за ночь. 10-11 августа 2017 года

В Йемене почти полмиллиона человек предположительно заражены холерой.В Венесуэле более 7 млн. человек остались без связи в результате кибератаки. Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета.

Эпидемия холеры в Йемене охватила почти все провинции страны, зафиксировано более 480 тыс. случаев подозрений на холеру и почти 2 тыс. смертей от холеры и других болезней, которые связаны с диареей. Об этом сообщил в четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

По его словам, в последние несколько недель темпы распространения эпидемии снижались, однако есть опасения, что они вновь вырастут после того, как в Йемене начнется сезон дождей. Как напомнил Дюжаррик, работники сферы здравоохранения в стране почти год не получают зарплату, кроме того, около 8,8 млн человек проживают в районах, где ощущается нехватка больниц и медицинских пунктов.

Официальный представитель генсека отметил, что агентства ООН принимают меры по борьбе с эпидемией, в том числе открыли в Йемене более 200 центров лечения холеры. На прошлой неделе самолеты ООН начали доставлять медикаменты и другие гуманитарные товары в столицу страны Сану. Вместе с тем, Дюжаррик сообщил, что всемирная организация испытывает нехватку финансовых средств для реагирования на вспышку опасного заболевания. По его словам, из запрошенных на эти цели $254 млн доноры перечислили ООН менее 50%.

В результате масштабной кибератаки на государственную телекоммуникационную компанию Венесуэлы без мобильной связи остались более 7 млн человек. Об этом сообщил министр по делам науки и технологий Венесуэлы Угбель Роа, передают «Известия». Жертвами кибератак стали и правительственные учреждения. Ответственность за взлом взяли хакеры из группировки Binary Guardians.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил, что в регионе создадут спецкомиссию по возвращению детей вывезенных в Сирию и Ирак родителями, сообщают Ведомости.

«Дети, которых вывезли их родители туда и оставили после освобождения территорий этих государства от террористов, по имеющейся информации, находятся в приютах. Для их возвращения на родину по моему поручению создана специальная комиссия», - пояснил Абдулатипов.

По его словам, власти республики взаимодействуют при решении данных вопросов с ФСБ и с представительством МИДа в республике Дагестан. «В Дагестане эту работу мы ведем давно - в частности, Марина Ежова (уполномоченная при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка) недавно ездила в Турцию и вернула трех детей», - уточнил глава Дагестана.

«По обращениям родственников детей предварительно известно, что из Дагестана вывезено в Ирак и Сирию 213 несовершеннолетних. Но эта цифра не окончательная, и она может быть в несколько раз больше», - сказала Ежова.

Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права после того, как американский эсминец приблизился к островам Спратли в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Об этом говорится в сообщении МИД КНР, сообщают Ведомости.

В МИД КНР выразили недовольство действиями США: «Подобные провокации американской стороны вынуждают Китай принимать меры для повышения мер защиты своей территории».

Итальянское государство обеспечит "самый жесткий ответ" на всплеск войны между мафиозными кланами в южной области Апулия, жертвами которой в среду стали двое мирных граждан, заявил глава МВД Италии Марко Миннити после заседания национального комитета общественного порядка и безопасности, пишет РИА Новости.

"Я прибыл сюда, чтобы сказать, что ответ государства на гибель двух невинных граждан будет самым жестким" — пообещал Миннити, которого цитирует агентство askanews.

Четыре человека были найдены убитыми в среду неподалеку от города Фоджа. Сообщалось, что огонь по автомобилю, в котором босс местного мафиозного клана, 50-летний Марио Лучано Ромито, ехал со своим родственником, открыли из поравнявшейся с ними машины. Нынешний эпизод связывают с войной двух криминальных семей, которая продолжается уже несколько лет и с июня унесла уже восемь жизней. Другими погибшими оказались двое братьев — местных крестьян, оказавшиеся невольными свидетелями инцидента. Они попытались скрыться с места происшествия на автомобиле, однако были настигнуты киллерами и убиты на месте.