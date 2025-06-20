Техническому университету имени Серикбаева в ВКО вернули 100% долю в технопарке «Алтай»

Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области окончено расследование по факту незаконного вывода доли участия государства, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, в 2018-2020 годах бывшее руководство Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева незаконно передало в частные руки мажоритарную государственную долю в размере 78% в уставном капитале ТОО «Технопарк «Алтай».

«Приняты меры по возвращению университету 100% доли в ТОО «Технопарк «Алтай» в виде здания площадью 8 тыс. кв. м и земельного участка площадью 1,3 га общей стоимостью 1,5 млрд тенге», - сообщили в АФМ.

Возвращенные активы будут использованы для лабораторного и учебного фондов, а также для развития медицинского инновационного кластера по выпуску продукции для травматологии, ортопедии и онкологического протезирования, поскольку вуз обеспечивает подготовку специалистов для металлургии, машиностроения, энергетики, медицинской техники и других на базе 17-ти научных центров, лабораторий и научно-производственных площадок.