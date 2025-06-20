Техническому университету имени Серикбаева в ВКО вернули 100% долю в технопарке «Алтай»

Это здания и земельный участок
Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области окончено расследование по факту незаконного вывода доли участия государства, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
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