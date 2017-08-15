Билл Гейтс передал на благотворительность акции на $4,6 млрд

6 июня американский предприниматель и со-основатель Microsoft Corp Билл Гейтс сделал крупнейшее за 17 лет пожертвование на благотворительность, передав 64 миллиона акций корпорации на общую сумму $4,6 млрд. Получатель акций неизвестен, пишут «Ведомости» .

Издание отмечает, что ранее основным получателем пожертвований Гейтса был созданный им Фонд Билла и Мелинды Гейтс, занимающийся совершенствованием системы образования в США, поддержкой систем здравоохранения в бедных странах и борьбой с голодом.

«В 1999 году он перечислил на благотворительные цели акции Microsoft на $16 млрд, а год спустя — на $5,1 млрд, подсчитало агентство. С 1994 года Гейтс и его жена отдали на благотворительность около $35 млрд акциями (по их цене на момент дарения) и наличными», – пишет российское издание.

По данным Bloomberg, нынешнее пожертвование эквивалентно 5% состояния Гейтса. Представители корпорации и самого предпринимателя пожертвование никак не прокомментировали.