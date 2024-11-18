Зимой в Астане на 10% возрастает пассажиропоток в общественном транспорте

В столице зимой пассажиропоток в общественном транспорте возрастает на 10% по сравнению с летним периодом, сообщило управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны. При этом дефицит автобусов в столице составляет 40%.

В управлении сообщили, что пассажиропоток увеличивается из-за нескольких причин. Климатические условия вынуждают людей больше использовать общественный транспорт. Зимой им пользуются больше студентов и школьников. Кроме этого, в управлении считают, что зимой из-за снежных заносов и сложностей с парковкой больше водителей переходят на общественный транспорт.

В целом в городе есть 1235 остановок, из которых 275 – теплых. Сейчас управление совместно с районными акиматами разрабатывает адресную программу потребности в установке тёплых павильонов в 2025 году.

«Адреса мест установки определяются на основе проведенного анализа. При обустройстве учитывается наличие социально значимых объектов (образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и т. д.), а также анализируется пассажиропоток», – дополнили в управлении.

Стоимость установки одной теплой остановки составляет 10–12 млн тенге. Они устанавливаются за счет средств местного бюджета. Также в городе устанавливаются остановочные павильоны за счет собственных средств.

В управлении также отметили, что в городе сохраняется дефицит автобусов. В феврале этого года аким Астаны Женис Касымбек заявил, что дефицит автобусов в столице составляет 40% и пообещал закупить еще 300 автобусов. Однако управление констатирует, что несмотря на поступление новых автобусов, дефицит остается из-за высокого темпа роста населения города, урбанизации и расширения городской территории.