Казахстан планирует поставлять пшеницу в Гонконг и Вьетнам

В начале 2025 года правительство Казахстана проведет переговоры с руководством Синьцзяна и Гонконга о поставках туда пшеницы, сообщил в понедельник в мажилисе заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

«В начале года мы снова вышли на рынок Ирана. Мы не поставляли туда (пшеницу – В.) последние 3-4 года. В начале следующего года запланирована встреча в Синьцзяне. Я лично туда поеду. Будет глава Гонконга и глава СУАР. Мы втроем обсудим планы. У нас есть намерения поставлять (пшеницу – В.) в Гонконг и Вьетнам», - сообщил Жумангарин.

По его словам, за два месяца через «Қазақстан темір жолы» было экспортировано 2,1 млн тонн пшеницы. И если такая тенденция сохранится, то, считает Жумангарин, в будущем Казахстан сможет экспортировать 12 млн тонн.

В целом же, по его информации, Казахстан отправляет около 1,5-2 млн тонн пшеницы в Западную Европу и Северную Африку, еще столько же – в Западный Афганистан и Восточный Иран. В соседние страны поставляется 6-8 млн тонн.

«Я недавно был в Узбекистане. Мы договорились о поставке 3,5 млн тонн. Ранее Кыргызстан закупал 500 тыс. тонн, но в последнее время перестал. Однако сейчас постепенно начинает закупать снова. Сейчас Таджикистан активно закупает. В Китай отправляем 2 млн тонн», - привел данные вице-премьер.

Напомним, экспортный потенциал Казахстана по зерновым культурам в новом маркетинговом году оценивается в 12 млн тонн, из которых 7,5 млн тонн приходится на пшеницу. При этом в министерстве торговли и интеграции заявляли, что основные экспортные рынки значительно снизили потребление казахстанской пшеницы.