В Актобе за счет возвращенных активов построят коррекционный детсад

Правительством Казахстана принято решение выделить 7,8 млрд тенге из возвращенных активов на строительство специального детского сада для особенных детей в Актобе, сообщила пресс-служба кабмина.

«Открытие детсада обеспечит 300 особых детей воспитанием и коррекционной помощью. Учреждение оснастят всем необходимым для комфортного пребывания, развития и обучения дошкольников», - отметили в правительстве.

Сейчас в регионе работают четыре специальных коррекционных детсада. Из 2 523 детей в возрасте от 3 до 6 лет с особыми образовательными потребностями дошкольным образованием охвачены всего 1 320.

Напомним, ранее было принято решения профинансировать за счет возвращенных активов строительство спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане и тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.