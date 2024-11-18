В Актобе за счет возвращенных активов построят коррекционный детсад

На это направят около 8 млрд тенге
Правительством Казахстана принято решение выделить 7,8 млрд тенге из возвращенных активов на строительство специального детского сада для особенных детей в Актобе, сообщила пресс-служба кабмина.
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