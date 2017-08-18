​Тенге удерживается на уровне 333 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 332,64, показав снижение на 0,1 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $22,45 млн., показав снижение на $81,7 млн. по сравнению с результатами торгов в четверг.

На 11:10 по времени Астаны октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $50,97 за баррель. В четверг котировки опускались ниже $50 за баррель впервые с 25 июля. На вечерних торгах того же дня их стоимость немного выросла, но дальнейший подъём был сдержан наращиванием добычи в США.

Как пишет Reuters, добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 79 тыс. баррелей в сутки до 9,5 млн., свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA). Это самый высокий показатель с июля 2015 года и прирост на 12,75 процента с середины 2016 года.

Наращивание производства сырья в США продолжает подрывать усилия ОПЕК и других стран ранее договорившихся сократить добычу примерно на 1,8 млн. баррелей в сутки до марта 2018 года ради восстановления равновесного спроса и предложения на мировом рынке.

Против нефти также выступают прогнозы замедления темпов роста потребления топлива в Китае. «Рост потребления бензина в Китае может серьёзно замедлиться в следующие годы из-за макроэкономических факторов и конкуренции со стороны альтернативных источников топлива», –полагают аналитики BMI Research. «По нашим прогнозам, годовой прирост в среднем составит 1,3% в 2017-2021 годах против 9,6% в 2011-2016 годах».

Тем не менее, в пользу пакта ОПЕК+ играет сокращение запасов нефти в США, которые, по данным EIA, за неделю к 11 августа снизились на 8,9 млн. баррелей до 466,49 млн., тогда как аналитики ожидали снижение всего на 3,06 млн.