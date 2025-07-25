NCOC оштрафован на 3,6 млрд тенге за нарушение экологического законодательства

North Caspian Operatin Company, оператор нефтяного месторождения Кашаган, оштрафован на 3,6 млрд тенге за нарушение экологического законодательства. Компания превысила нормативы по сжиганию сырого газа на факелах без разрешения, сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области.

По акту прокуратуры недропользователь привлечен к административной ответственности по статье 356 Кодекса об административных нарушениях (Нарушение правил проведения операций по недропользованию), в бюджет полностью взыскан экологический ущерб на сумму 3,6 млрд тенге.

В январе 2025 года Межрайонный экономический суд Астаны принял решение о взыскании с NCOC 3,5 млрд тенге за несанкционированное сжигание газа. Иск был подан одной из структур министерства энергетики Казахстана после нескольких предупреждений о запрете сжигания сырого газа в факелах в любых ситуациях, кроме аварийных.

В своем сообщении прокуратура не проясняет, связано ли взыскание 3,6 млрд тенге с решением суда или является отдельно наложенным штрафом.

Это один из нескольких судебных исков, инициированных правительством Казахстана против участников консорциума NCOC.

В начале 2023 года правительство также обязало консорциум North Caspian Operating Company, управляющий месторождением Кашаган, выплатить штраф в размере 2,3 трлн тенге ($4,8 млрд) за то, что на месторождении могло храниться слишком большое количество серы. Оператор отверг эти обвинения.

Позднее NCOC подало жалобу в Верховный суд Казахстана, чтобы отменить решение апелляционного суда, который поддержал доводы правительства о хранении большого количества серы у месторождения.

В ноябре 2024 года агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что инвесторы Кашагана внесли несколько предложений для урегулирования ситуации с экологическим штрафом в $5 млрд. Однако в Миннацэкономики тогда сообщили, что правительство не получало предложений от разработчиков Кашагана по урегулированию ситуации.

Верховный суд начал рассматривать апелляцию в феврале 2024 года. В начале июля 2025 года стало известно, что он вернул это дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.