Компания превысила нормативы по сжиганию сырого газа на факелах без разрешения
NCOC оштрафован на 3,6 млрд тенге за нарушение экологического законодательства
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North Caspian Operatin Company, оператор нефтяного месторождения Кашаган, оштрафован на 3,6 млрд тенге за нарушение экологического законодательства. Компания превысила нормативы по сжиганию сырого газа на факелах без разрешения, сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области.

По акту прокуратуры недропользователь привлечен к административной ответственности по статье 356 Кодекса об административных нарушениях (Нарушение правил проведения операций по недропользованию), в бюджет полностью взыскан экологический ущерб на сумму 3,6 млрд тенге.

В январе 2025 года Межрайонный экономический суд Астаны принял решение о взыскании с NCOC 3,5 млрд тенге за несанкционированное сжигание газа. Иск был подан одной из структур министерства энергетики Казахстана после нескольких предупреждений о запрете сжигания сырого газа в факелах в любых ситуациях, кроме аварийных.

В своем сообщении прокуратура не проясняет, связано ли взыскание 3,6 млрд тенге с решением суда или является отдельно наложенным штрафом.

Это один из нескольких судебных исков, инициированных правительством Казахстана против участников консорциума NCOC.

В начале 2023 года правительство также обязало консорциум North Caspian Operating Company, управляющий месторождением Кашаган, выплатить штраф в размере 2,3 трлн тенге ($4,8 млрд) за то, что на месторождении могло храниться слишком большое количество серы. Оператор отверг эти обвинения.

Позднее NCOC подало жалобу в Верховный суд Казахстана, чтобы отменить решение апелляционного суда, который поддержал доводы правительства о хранении большого количества серы у месторождения.

В ноябре 2024 года агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что инвесторы Кашагана внесли несколько предложений для урегулирования ситуации с экологическим штрафом в $5 млрд. Однако в Миннацэкономики тогда сообщили, что правительство не получало предложений от разработчиков Кашагана по урегулированию ситуации.

Верховный суд начал рассматривать апелляцию в феврале 2024 года. В начале июля 2025 года стало известно, что он вернул это дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

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