Более 230 млрд тенге инвестиций направят на развитие горнолыжного курорта «Ак булак» в Алматинской области

Акимат Алматинской области сообщил, что на развитие горнолыжного курорта «Ак булак» и курорта Oi-Qaragai направят более 316 млрд тенге.

В акимате напомнили, что в рамках развития горного кластера подписан меморандум с вьетнамской компанией CrystalBay и ТОО «Кипрос». Инвесторы намерены модернизировать курорт «Ак-Булак».

«Будет построен гольф-клуб и расширен гостиничный комплекс. Общий объем инвестиций – 233 млрд тенге, с созданием 700 рабочих мест», - говорится в сообщении.

Сейчас ведется разработка мастер-плана.

Кроме того, в расширение курорта Oi-Qaragai в 10 раз – с 105 до 1000 гектаров – вложат 83,2 млрд тенге инвестиций. Как сообщили в акимате региона, к 2028 году здесь появится 500 новых рабочих мест. Сейчас акимат области реализует проекты по подведению газа, электричества и водоснабжения, а также ремонту дорог к ключевым туробъектам.

Дополнительно предусмотрена разработка концепции развития ущелий Каскелен и Тургень. На эти цели выделено 70 млн тенге.

В управлении туризма области заявили, что планируется увеличить турпоток в горный кластер с 300 тысяч до 850 тысяч человек в год, что «станет драйвером развития всей туристической инфраструктуры области».

Дополнительно предусмотрена разработка концепции развития ущелий Каскелен и Тургень. На эти цели выделено 70 млн тенге.

В акимате заявили, что алматинскую область за первый квартал 2025 года посетили 162 тысячи туристов, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сейчас в горной зоне функционируют 140 туристических баз.

В начале мая заместитель председателя правления АО НК «Kazakh Invest» Мадияр Султанбек сообщил, что между акиматом Алматинской области и вьетнамской компанией Crystal Bay подписано соглашение о строительстве туристического объекта в Талгарском районе. Как уточнили «Власти» в управление туризма региона, проект предполагает расширение действующего курорта в пять раз и создание там международного туристского центра.

По информации управления, планируется расширение горнолыжного курорта с нынешних 200 га до 1 тыс. га. На территории планируется создать «разнообразные развлечения», включая гольф-клуб, горнолыжный отдых, престижные отели и шоппинг-центры и др. Также здесь будут построены СПА с целебными процедурами, коттеджи и апартаменты, рестораны и кафе, инфраструктура для ретейла, делового туризма и проведения корпоративных мероприятий. Для реализации проекта будет разработан мастер-план.

В ведомстве считают, что этот проект будет сочетать в себе элементы экотуризма, горного отдыха и развитой инфраструктуры, «и в этом его уникальность».