Реконструкцию участка парка «Южный» в Алматы завершат в течение 2-3 месяцев. Помимо этого, в проект внесут изменения по пожеланиям жителей, сообщил Батырхан Сулейменов, руководитель управления общественных пространств города на выездной встрече с жителями.

«Нам нужен нормальный полив, нам нужно, чтобы была сохранена первозданность этого участка. Там деревья навалены, строительные материалы, техника. Здесь нет какого-то бережного отношения к природе. Мы хотим сохранить эту систему, продлить аллеи, поставить лавочки, фонари и наладить полив, пробить арычную систему до конца», - сообщила Елена Платонова из инициативной группы по защите парка.

Во время встречи жители указали на проблемы, возникшие в ходе строительства: подрядчик не поливает деревья на территории парка, из-за чего часть погибает. По этому поводу представитель акимата сообщил, что пригласили инспекторов управления экологии, которые фиксируют поврежденные насаждения и примут соответствующие меры.

«В принципе участок у нас небольшой. Всего 4 гектара. Мы его завершим буквально в течение двух-трех месяцев. Потому что не хотим создавать строительный шум, чтобы жители могли в этом году насладиться территорией благоустроенного парка», – заявил Сулейменов.

Он также подчеркнул, что будет создана мобильная группа, в состав которой войдут жители и сотрудники управления. По его словам, «акимат пойдет на встречу, будет применять меры и вносить изменения в проект». Помимо прочего, тротуарная плитка будет по основным аллеям, а сам парк оставят в естественном виде.

«Тут у нас три-четыре детских площадки, ведем переговоры с жителями. Если они скажут - нам достаточно две, тогда две площадки уберем, а те средства потратим на что-то другое, более качественное», - отметил он.

Ранее жители требовали остановить реконструкцию на этом участке. Согласно договору на сайте госзакупок, реконструкция обойдется городу в сумму более 944 млн тенге.

Участок в северной части парка «Южный» вернули городу в марте 2024 года. До этого суд отменил все сделки с этим участком. Он был продан застройщику ТОО «TURKUAZ INVEST» в 2007 году по кадастровой стоимости за 216 млн тенге. Об этом стало известно в ходе подготовки реконструкции парка в 2018 году. Тогда по этой причине участок не вошел в проект реконструкции парка.

В 2018 году жители уже просили акима города изменить проект реконструкции парка, так как он подразумевал масштабную вырубку деревьев.