Сумма ущерба не разглашается
Отделение Kaspi Bank в Талгаре подверглось разбойному нападению
Фото Жанары Каримовой

В Алматинской области неизвестные совершили разбойное нападение на филиал Kaspi Bank, действующий в городе Талгар, сообщает во вторник Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент внутренних дел Алматинской области.

«Преступление зарегистрировано сегодня утром. На месте происшествия продолжает работать оперативно-следственная группа Талгарского РУВД и сотрудники областного департамента. По факту уже начато уголовное расследование», - сообщили агентству в пресс-службе областной полиции.

Как рассказали в пресс-службе банка, банк ограбили двое мужчин, проникших в помещение через крышу.

«Клиенты в отделении в этот момент отсутствовали. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. Сумма ущерба уточняется», - сообщается в официальном пресс-релизе Kaspi Bank.

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