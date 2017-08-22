Отделение Kaspi Bank в Талгаре подверглось разбойному нападению

В Алматинской области неизвестные совершили разбойное нападение на филиал Kaspi Bank, действующий в городе Талгар, сообщает во вторник Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент внутренних дел Алматинской области.

«Преступление зарегистрировано сегодня утром. На месте происшествия продолжает работать оперативно-следственная группа Талгарского РУВД и сотрудники областного департамента. По факту уже начато уголовное расследование», - сообщили агентству в пресс-службе областной полиции.

Как рассказали в пресс-службе банка, банк ограбили двое мужчин, проникших в помещение через крышу.

«Клиенты в отделении в этот момент отсутствовали. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. Сумма ущерба уточняется», - сообщается в официальном пресс-релизе Kaspi Bank.