Трое рабочих пострадали в результате возгорания в шахте Донского ГОКа

Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии
В добычном блоке шахты «Болашак» Донского ГОКа произошло возгорание, пострадали трое рабочих, сообщает Kazinform.
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