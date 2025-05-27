Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии
Трое рабочих пострадали в результате возгорания в шахте Донского ГОКа
Иллюстративное фото с сайта акимата Карагандинской области

В добычном блоке шахты «Болашак» Донского ГОКа произошло возгорание, пострадали трое рабочих, сообщает Kazinform.

По информации пресс-службы АО «ТНК Казхром», пострадали трое дежурных электрослесарей, которые производили монтаж оборудования. Они получили ожоги лица и кистей рук.

«Пострадавшие были оперативно доставлены в ЦРБ Хромтау, где им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь», - сообщили в компании.

По данным областного управления здравоохранения, выброс водорода произошел накануне около 22:30. Три человека получили ожоги различной степени.

«Два пациента находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, третий госпитализирован в травматологическое отделение, его состояние оценивается как средней тяжести. Пациенты получают полный объем необходимого лечения и находятся на контроле», - сообщили в облздраве.

В феврале этого года на этой же шахте произошел пожар, тогда пострадали четыре горняка. Причиной ЧП тогда также называли выброс водорода.

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