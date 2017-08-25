В Алматы почти 2 дня искали пропавшего мальчика
Пропавший в Алматы двухлетний мальчик найден мертвым на территории своего дома
Фото Жанары Каримовой

Двухлетний мальчик найден мертвый на территории своего дома в Алматы. Сообщение о его пропаже поступило центр оперативного управления ДВД Алматы в четверг вечером, все это время его искали службы полиции, сообщает Sputnik.

«На дне туалета дома, где проживала семья, был обнаружен труп малолетнего без вести пропавшего ребенка. Известно, что в момент пропажи в доме было пятеро взрослых, они кинулись его искать только в 11 утра, когда все проснулись. Другие обстоятельства будут установлены в ходе расследования. Это единственный ребенок в семье», - рассказала подполковник Салтанат Азирбек.

Ранее пресс-служба ДВД города сообщила, что поиски ребенка велись ночью личным составом отдела криминальной полиции и местной полицейской службы района.

В Алматы разыскивают двухлетнего ребенка

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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