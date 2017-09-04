​Всемирный банк рекомендует Казахстану усилить резервное финансирование на случай системного кризиса банков

Специалисты Всемирного банка рекомендуют Казахстану усилить механизмы резервного финансирования на случай системного банковского кризиса. Вместе с этим стране стоит усовершенствовать процедуры оздоровления и урегулирования проблемных банков, сообщает в понедельник пресс-служба Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

Аналитики Всемирного банка также считают важным усилить функции и полномочия КФГД в процессе урегулирования банков на законодательном уровне и пересмотреть порядок координации своих действий с Национальным банком. В дополнении к этому регулятору предложили обратить внимание на процедуру обмена информацией по банковскому надзору.

Несмотря на это институт счёл работу КФГД соответствующей условиям участия банков в системе гарантирования депозитов, а также сумме возмещения и объектам гарантирования депозитов. Вместе с этим Всемирный банк указал на выполнение правил выплаты гарантийного возмещения вкладчикам.

На начало августа специальный резерв КФГД для выплаты возмещения вкладчикам составлял 430,7 млрд тенге. С учетом 70% уставного капитала КФГД вправе направить на расчеты с вкладчиками 538,3 млрд. тенге. При законодательно установленном уровне резерва в 5% от суммы всех гарантируемых банковских депозитов фактический уровень резервирования составил 5,4% от общего объёма депозитов физлиц. С учетом нынешнего порога гарантирования депозитов фонд полностью гарантирует 99,7% банковских вкладов и счетов физических лиц.