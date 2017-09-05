Он заявил, что нельзя освобождать людей только за то, что они из сферы культуры
Путин прокомментировал дело режиссера Серебренникова
фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, комментируя дело режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 68 млн рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа», на пресс-конференции в Китае по итогам саммита БРИКС заявил, что Серебренников не единственный российский деятель культуры, оказавшийся под следствием, и нельзя освобождать людей только за то, что они работают в культурной сфере, передает «Русская служба ВВС».

«У нас, насколько я помню, может там что-то изменилось, замдиректора «Эрмитажа» под следствием находится, замминистра культуры находится под следствием. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры что ли? Наверное, странно было бы, правда?» - сказал Путин.

«Серебренников получал государственные средства — это говорит о том, что никакой цензуры или давления не было. Ему бы не давали государственных денег, если бы хотели ограничить его творческую деятельность», — процитировало Путина российское агентство Интерфакс.

Уголовное дело в отношении Серебренникова не подтверждает вины режиссера, сказал Путин. «Виноват он или нет, может определить только суд», - добавил президент.

Мосгорсуд в понедельник отказался освободить художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова на поруки по просьбе защиты режиссера, лишь разрешив ему ежедневные двухчасовые прогулки.

Представители защиты во время рассмотрения апелляции отмечали, что в 2014 году на предприятии Серебренникова «Седьмая студия», которое по версии следствия занималось хищением бюджетных средств, был проведен аудит. По версии следствия, руководители его компании «Седьмая студия» составляли завышенные сметы на спектакли проекта.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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