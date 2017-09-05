Тематика данного проекта – инклюзивное образование
ООН поддержит проект одаренного школьника из Тараза
Фото Жанары Каримовой

Проект одаренного 15-летнего школьника Исаака Мустопуло из Тараза по инклюзивному образованию будет реализовываться при поддержке ООН. Об этом заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Юрий Оксамитный в рамках итоговой пресс-конференции об участии ООН в ЭКСПО-2017, сообщает агенство Sputnik.

«Проект Исаака по инклюзивному образованию получит поддержку ООН и других спонсоров. Дополнительное понимание и поддержку. Здесь важно и другое, что Исаак, несмотря на затруднения, очень мужественный человек, и показывает пример своим ровесникам, каким образом можно активно участвовать в социальной жизни и предлагать какие-то решения. Поэтому с ним мы будем продолжать взаимодействовать», — сказал Юрий Оксамитный.

Исаак Мустопуло - молодой астрофизик с диагнозом ДЦП. Его пригласил на встречу ученый Стивен Хокинг, Мустопуло представил на ЭКСПО свой проект по вовлечению детей-инвалидов в процесс обучения. Проект «Индиго» предполагает набор среди выпускников педагогических вузов для обучения их работе тьюторами, которые будут сопровождать особенных детей во время учебного процесса.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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