Совместные индустриальные зоны будут созданы между Казахстаном и Турцией

26 институциональных проектов на сумму 900 млрд долларов планируют реализовать Казахстан и Турция на совместно созданных индустриальных зонах. Об этом в субботу в Акорде в рамках официального визита в Астану главы Турции Рейджепа Тайип Эрдогана заявил Нурсултан Назарбаев.

«По всем вопросам между нашими странами есть взаимопонимание и доверие. Мы обменялись мнением, создали совет по стратегическому партнерству на высоком уровне, а также достигли договоренности по торгово-экономическим, инвестиционным отношениям», - заявил Назарбаев.

Он напомнил, что в Казахстане успешно функционирует более 1600 предприятий, с участием турецкого капитала. Турецкие предприниматели выполнили в нашей стране подрядные работы на сумму более 20 млрд долларов.

«Также мы обсудили вопросы создания индустриальных зон между Казахстаном и Турцией. В этой связи проект - новая синергия, охватит 26 институционных проектов на сумму более 900 млрд долларов».

Кроме того, для развития в полной мере торгово-экономического потенциала между странами, стороны договорились рассмотреть вопросы сотрудничества в сфере пищевой, текстильной, горной промышленности, строительства, электроники.

«Межправительственная экономическая комиссия рассмотрит эти вопросы», - подчеркнул Назарбаев.

Также, напомнил глава государства, Казахстан и Турция являются странами, которые издавна соединяли Великий Шелковый путь. И на сегодняшний день они продолжают «традицию соединения Востока и Запада».

«Всем известно, что Турция является важной транзитной страной с развитой инфраструктурой. С учетом этого я пригласил турецкую сторону совместно развивать транспортно-транзитный потенциал Казахстана», - заключил президент.