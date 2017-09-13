Правительство обещает полную цифровизацию Казахстана

Правительство Казахстана настроилось на «переворот» отечественной экономики. Благодаря программе «Цифровой Казахстан», которую в среду презентовали президенту в Астане, произойдет полная цифровизация страны, а треть роста ВВП ежегодно должны будут складываться за счет цифровизации экономики, сообщил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

Как заверил премьер, в программе определены два направления - построение долгосрочных институтов инновационного развития для устойчивости процесса цифровизации и обеспечение прагматичного старта программы, состоящего из конкретных проектов в реальном секторе. Цифровая экономика должна расти темпами, значительно опережающими экономический рост в целом. Казахстан должен занять 30-е место в международном рейтинге цифровой конкурентоспособности уже к 2025 году. Это, по словам премьера, позволит достичь стратегически важного показателя – создавать не менее трети экономического прироста ежегодно «за счет секторов цифровой экономики». «Фактически, Казахстану, за счет совместных усилий государства и бизнеса, предстоит за 10 лет построить цифровой сектор, как новую отрасль экономики, пронизывающую всю жизнь страны», - пояснил он.

Архитектура программы цифровой трансформации предполагает создание широкой экосистемы изменений, которая базируется на четырех основах. Это – цифровизация базовых отраслей экономики, развитие мобильного государства, формирование креативного общества и создание новой инфраструктуры, необходимой для цифровой трансформации страны. Во всех четырех сегментах экосистемы определены «проекты-ледоколы», призванные «взламывать целые сектора экономики для появления в них цифрового бизнеса».

«Ледоколов сегодня 23, - сообщил Сагинтаев, - этим проектам будет уделяться особое внимание. Список будет всегда открыт для включения новых ледоколов».

«Вместе с тем правительство будет продолжать строить институты долгосрочного инновационного развития, создавая благоприятный климат для самореализации людей и бизнеса цифровой экономики. Такая матрица является и достаточно жесткой в основе, и достаточно гибкой в деталях», - добавил он.

В целом у программы «Цифровой Казахстан» три базовых принципа: цифровизация флагманских отраслей, с которых и «стартует правительство», центральный для программы принцип – идти перешагивая, то есть, «правительство берет курс на внедрение именно самых совершенных технологий, не опасаясь игнорировать проверенные решения в пользу инноваций послезавтрашнего дня». И третий опорный принцип – использование digital-подхода, то есть принципа гибкости, который станет «философией документа».

«Правительство будет постоянно корректировать свою политику цифрового развития, дополнять программу новыми проектами в соответствии с актуальными мировыми трендами. Под этот серьезный управленческий вызов выстроена модель программного менеджмента на основе лучших практик госуправления. По всей вертикали уже создан, в самом современном смысле, корпоративный проектный офис реализации программы, деятельность которого будет замкнута на межведомственной комиссии по цифровизации при правительстве. Этой задачей управленческой сферы является развитие системы ГЧП с целью постоянного вовлечения инвестиций бизнеса в цифровую трансформацию», - объяснил Сагинтаев.

Сильная цифровая страна начинается с сильного бизнеса, полностью интегрированного в мир цифровых решений, подчеркнул глава кабинета министров. Поэтому программа нацелена на широкое внедрение и использование бизнесом страны цифровых технологий во всех приоритетных секторах.

«Казахстан занимает неплохие позиции в основных мировых рейтингах цифровой конкурентоспособности. Но нашу страну в ряде индексов пока тянет вниз именно отставание корпоративного сектора в области цифровых внедрений. Исправлять эту ситуацию предстоит через создание системы стимулов к внедрению цифровых технологий для предпринимателей. Приоритеты здесь – совершенствование нормативной базы и регулирование, создание особых условия для привлечения инвестиций в цифровые проекты. То есть, максимальное снижение издержек для цифровой трансформации предприятий. Цифровые рудники, интеллектуальные месторождения при поддержке правительства станут обычным делом для сырьевой экономики. Технологии автономного зондирования будут иметь большое покрытие в АПК. Роботизация и интернет лягут в основу модернизации предприятий промышленности. Все это повысит спрос на услуги, сервис IT-компаний», - рассказал он. Акцент на отраслях экономики при запуске программы цифровой трансформации, по мнению премьера, позволит быстро сформировать не только отраслевой, но и пространственный каркас цифровой экономики.

У программы цифровой трансформации есть еще один якорь – инфраструктурная основа цифровой экономики. Это, прежде всего, безусловный, повсеместный доступ к интернету. По информации главы кабмина, сегодня 77% взрослого населения страны владеют базовой цифровой грамотностью и имеют доступ в интернет. И показатель этот «будет расти и дальше».

«Обеспечение всей страны широким доступом к сети создаст условия для опережающего развития многих секторов цифровой экономики, ориентированных на конечных пользователей, - считает Сагинтаев. - Наиболее значимые среди них – дистанционное образование, телемедицина и искусственный интеллект в медицине, а также электронная торговля».

«Именно полная интернетизация страны позволит правительству раскрыть потенциал этих быстрорастущих секторов, создав условия для успешной работы сервисных бизнесов на последней миле взаимодействия с потребителями», - отмечает он.

Новое технологическое регулирование – огромное поле межстрановой конкуренции за сектора цифровой экономики. И у Казахстана есть реальная возможность точными регуляторными решениями создавать новые сектора экономики будущего, - заверил Сагинтаев президента страны. Но амбициозные цели цифровой трансформации Казахстана требуют вовлечения всего общества, и решения задач с серьезной гуманитарной модернизацией страны. В стране уже создана инфраструктура инновационного прогресса, которая будет использована правительством для реализации совместных программ в области цифровизации. Кроме того, правительство дополняет эту систему созданием таких новых институтов цифрового прогресса, как Астана-хаб и Казахстанского представительства, которое было недавно запущено в Кремниевой долине «с широким внедрением системы стипендиальных программ по профессиям будущего».

«Прагматическая цель программы – создать к 2021 году около 200 тысяч новых рабочих мест в цифровом секторе. Для развития креативного общества, большую роль будет играть система образования по всей вертикали, включая школьный уровень. В этой связи, в рамках программы «Модернизация общественного сознания» правительство будет не только изучать самый прогрессивный мировой опыт трансформации системы образования, как, например, в Финляндии, но и готовить соответствующее решение с учетом специфики нашей страны», - объяснил премьер.

В итоге, благодаря цифровизации в Казахстане будут созданы условия для культурной трансформации общества, структурных изменений в экономике, перехода к концепту проактивного государства, повышение цифровой конкурентоспособности страны в мире. В результате, повысится производительность труда, увеличится объем электронной торговли и доля электронных услуг, повысится количество пользователей интернета, общий уровень цифровой грамотности и численность занятого населения в новых цифровых отраслях. В целом, обещает Сагинтаев, будет создан благоприятный климат для дальнейшей цифровизации экономики и повышения качества жизни населения.