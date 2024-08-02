Страховку для операторов персональных данных хотят внедрить в Казахстане

В Казахстане обсуждается вопрос о внедрении обязательного киберстрахования для операторов персональных данных, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета по информационной безопасности Руслан Абликаликов. По его словам, это позволит физическим лицам получать ущерб при утечке их данных, однако, признал представитель Минцифры, сами участники рынка «не во восторге» от этой идеи.

«Мы хотим внедрить обязательное киберстрахование для операторов персональных данных, которые обрабатывают более миллиона персональных данных. То есть для чего это нужно? Вы знаете, у многих автолюбителей есть страховка, которая является обязательной и позволяет застраховать права тех субъектов, которые, возможно, пострадают от ДТП, которое вы совершите. Такую же модель мы хотим применить в нашей киберсфере», - пояснил Абдикаликов.

По его словам, если организация допустит утечку персональных данных, граждане, их могут быть миллионы, получат право получить компенсационные выплаты в виде страховки. В свою очередь страховая компания, в случае утечки, будет на следующий год выставлять операторам страховку по повышенным тарифам.

«Для чего это сделано? Во-первых, для того, чтобы сподвигнуть всех операторов больше уделять внимания защите персональных данных», - подчеркнул председатель комитета.

Он также считает, что это даст возможность гражданам не судиться по каждому подобному случаю с юридическими лицами, а сразу получать страховые выплаты. Однако, признал Адбыкаликов, участники рынка выступают против такой инициативы Минцифры.

«Это пока в процессе обсуждения, как вы понимаете, рынок не в восторге от этой нормы», признал он.

В целом, убежден председатель комитета, введение такой инициативы позволит компаниям, имеющим базы данных, вкладывать в развитие своей безопасности.