Назарбаев назвал условия участия казахстанских военных в функционировании зон деэскалации в Сирии

Глава государства на пресс-конференции для представителей отечественных и аккредитованных в Казахстане иностранных средств массовой информации прокомментировал предложение ОДКБ об участии казахстанских миротворцев в осуществлении контроля над безопасностью зон деэскалации в Сирии.

«Есть такой вопрос, который нам задавался: участие в деэскалации. Во-первых, согласно нашей Конституции, мы отправлять в горячие точки можем только с решения парламента. Во-вторых, в ОДКБ по уставу не предусмотрено участие в таких... Но если ООН примет решение о направлении таких каких-то сил, мы как члены ООН можем направить своих военных туда для того, чтобы участвовать», - ответил глава государства на вопрос корреспондента Vласти.

Он также сообщил, что в ходе проходящего в эти дни очередного раунда Астанинского процесса участники обсудят формирование других полей для деэскалации в Сирии.

«Мы выступаем за мирное разрешение вопросов. Там, я думаю, до мира еще далеко, но каждая страна по мере своих сил и возможностей должна способствовать, и мы делаем свою часть работы. Я думаю, мы должны продолжать эту работу», - сказал Назарбаев.

Он также пояснил, почему именно Казахстан был выбран в качестве площадки для мирных переговоров по сирийскому конфликту. «Иран, Россия, Турция, другие страны обратились ко мне, поскольку страна, которая имеет равные хорошие отношения со всеми, никакой изжоги Казахстан ни у кого не вызывает <…> Мы дали согласие, идут переговоры, очередной раунд сегодня начинается. В результате этих переговоров удалось остановить войну кое-где и создать три очага деэскалации, мир наступает», - заявил президент.