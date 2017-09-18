​Правительство России дополнительно увеличит акциз на бензин

Правительство России приняло решение дополнительно увеличить акцизы на топливо. Повышение должно произойти в два этапа – по 50 копеек за 1 л с 1 января и с 1 июля, сообщает в понедельник издание Ведомости.

Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, то есть примерно на 30 копеек за 1 л бензина и 23 копеек за 1 л дизельного топлива.

Из-за повышения акциза на 50 копеек 1 л топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 копеек, цитирует один из федеральных чиновников письмо Минэнерго России в Минфин и аппарат правительства, а есть еще рыночные риски роста цен до конца 2017 года на 2,8 рублей за 1 л.

При индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 году психологически важные 40 рублей, цитирует он письмо. Минэнерго предлагает повышать акцизы 1 апреля и 1 сентября, дополнительные доходы составят 39 млрд руб.

Представители Минфина, Минэнерго, Минтранса России, а также вице-премьеров Аркадия Дворковича и Дмитрия Козака либо не ответили на запрос, либо отказались от комментариев, ссылаясь, в частности, на то, что бюджет еще не утвержден правительством. Наталья Тимакова, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева, не комментирует бюджет до его рассмотрения в понедельник на правительстве.

Один из чиновников говорит: решение предварительное, но вряд ли в понедельник изменится. Могут учесть политические риски накануне выборов и решение пересмотреть, допускает другой чиновник: странно бороться с инфляцией, повышать минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума и одновременно принимать решения, которые будут способствовать росту цен.

Рентабельность переработки очень низкая, повышение акцизов критическим образом касается всех – производители топлива полностью или практически полностью заложат его в стоимость конечной продукции, уверен человек в одной из нефтяных компаний.

Рост акцизов не создает большого риска для инфляции, отмечает главный экономист ING Дмитрий Полевой, но то, что правительство в последний момент перед внесением бюджета принимает такое решение, – нехороший знак: лоббистский напор усиливается, любые решения могут быть изменены в любой момент.

Представители нефтяных компаний не говорят, как повышение акцизов скажется на них. Если внешние цены на нефтепродукты продолжат расти, а рубль не будет пропорционально укрепляться, то в условиях низкого спроса (особенно зимой) перенести акцизы максимально быстро будет практически невозможно, уверен директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

В феврале министр энергетики Канат Бозумбаев утверждал, что курс рубля и стоимость топлива на российском рынке – одни из главных факторов образования розничных цен в Казахстане. В начале сентября директор департамента развития нефтяной промышленности министерства энергетики Куаныш Кудайбергенов заявлял, что Казахстан продолжает импортировать порядка 30% необходимого топливному рынку бензина марки АИ-92 и порядка 15% дизельного топлива.