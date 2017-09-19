Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов отметил, что декларация созвучна приоритетам Казахстана в Совбезе ООН
Казахстан поддержал декларацию Трампа по реформам ООН
Фото с сайта vesti.ru

Казахстан поддержал политическую декларацию по реформированию Организации объединенных наций, предложенной президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

18 сентября в Нью-Йорке по инициативе Дональда Трампа состоялось мероприятие в поддержку декларации, в нем принял участие министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов:

Казахстан поддержал политическую декларацию по реформе ООН. В министерстве отметили, что Нурсултан Назарбаев также является сторонником развития организации и декларация Трампа соответствует принципам и приоритетам Казахстана, как непостоянного члена Совета безопасности организации.

«Инициированная США декларация содержит такие направления реформ, как усиление роли генерального секретаря, повышение подотчетности и транспарентности всей системы ООН, улучшение менеджмента, сокращение дублирования среди структур организации, совершенствование управления персоналом и бюджетного планирования. В документе также подчеркивается важность укрепления партнерских отношений и доверия между государствами-членами и секретариатом ООН», – говорится в сообщении.

В поддержку декларации на заседании 18 сентября высказался и генеральный секретарь Антониу Гутерриш. По словам постоянного председателя от США при ООН Никки Хейли, к декларации присоединились 130 стран. Реформы не поддержали 70 стран, среди которых постоянные члены Совбеза ООН: Китай, Россия и Франция.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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