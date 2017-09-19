Казахстан поддержал декларацию Трампа по реформам ООН

18 сентября в Нью-Йорке по инициативе Дональда Трампа состоялось мероприятие в поддержку декларации, в нем принял участие министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов:

Казахстан поддержал политическую декларацию по реформе ООН. В министерстве отметили, что Нурсултан Назарбаев также является сторонником развития организации и декларация Трампа соответствует принципам и приоритетам Казахстана, как непостоянного члена Совета безопасности организации.

«Инициированная США декларация содержит такие направления реформ, как усиление роли генерального секретаря, повышение подотчетности и транспарентности всей системы ООН, улучшение менеджмента, сокращение дублирования среди структур организации, совершенствование управления персоналом и бюджетного планирования. В документе также подчеркивается важность укрепления партнерских отношений и доверия между государствами-членами и секретариатом ООН», – говорится в сообщении.

В поддержку декларации на заседании 18 сентября высказался и генеральный секретарь Антониу Гутерриш. По словам постоянного председателя от США при ООН Никки Хейли, к декларации присоединились 130 стран. Реформы не поддержали 70 стран, среди которых постоянные члены Совбеза ООН: Китай, Россия и Франция.