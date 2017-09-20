Казахстанец получил условный срок за участие в боевых действиях в Украине

Суд № 2 Семея приговорил к условному сроку гражданина Казахстана, который добровольно участвовал в боевых действиях на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сообщает в среду интернет-портал YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

По сообщению пресс-службы суда, казахстанец с июля по декабрь 2016 года участвовал в боевых действиях на стороне самопровозглашенной ДНР. При этом отмечается, что гражданин Казахстана попал на территорию Украины через Россию в обход пограничного пункта пропуска. В составе вооруженного формирования мужчина прошел боевую подготовку.

В декабре 2016 года мужчина вернулся в Казахстан. В феврале 2017 года он незаконно приобрел в Семее пистолет Макарова и продал его в Павлодаре, тем самым добавил к обвинению еще одну статью.

Суд признал казахстанца виновным в неправомерном участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства без признаков наемничества, а также в незаконном обороте оружия. Его приговорили к трем с половиной годам условно. Приговор пока не вступил в законную силу.