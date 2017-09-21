​Тенге торгуется ниже 341 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 340,71 тенге, показав снижение на 1,1 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $56,15 млн., показав снижение на $31,6 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:05 по времени Астаны ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $56,17 за баррель, показывая почти 2% с начала торгов. Как пишет Reuters, котировки ускорили рост на вечерних торгах среды благодаря сообщениям о возможном продлении глобального пакта ОПЕК+.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сказал вчера, что ОПЕК в настоящий момент обсуждает дальнейшую судьбу глобального нефтяного пакта. Речь идёт, среди прочего, о продлении его действия после марта 2018 и более масштабном сокращении добычи сырья, добавил он, оговорившись, что конкретного решения пока нет. Министры некоторых стран ОПЕК и не входящих в картель соберутся в эту пятницу в Вене.

Однако часть аналитиков настроена скептически. «Спрос на сырую нефть невелик, и перспективы изменения ситуации в ближайшем будущем я не вижу. Мы не ожидаем роста спроса в четвёртом квартале 2017 года, а значит, уровень предложения нужно будет контролировать ещё строже», – цитирует Reuters эксперта Marex Spectron.

При этом рынок, по большому счёту, проигнорировал превысивший прогнозы рост недельных запасов сырья в США. За неделю к 15 сентября они увеличились на 4,59 миллиона баррелей до 472,83 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,5 миллиона, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).