Курс нацвалюты показал небольшой рост после устойчивого снижения в первой половине недели
​Тенге торгуется ниже 341 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 340,71 тенге, показав снижение на 1,1 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $56,15 млн., показав снижение на $31,6 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:05 по времени Астаны ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $56,17 за баррель, показывая почти 2% с начала торгов. Как пишет Reuters, котировки ускорили рост на вечерних торгах среды благодаря сообщениям о возможном продлении глобального пакта ОПЕК+.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сказал вчера, что ОПЕК в настоящий момент обсуждает дальнейшую судьбу глобального нефтяного пакта. Речь идёт, среди прочего, о продлении его действия после марта 2018 и более масштабном сокращении добычи сырья, добавил он, оговорившись, что конкретного решения пока нет. Министры некоторых стран ОПЕК и не входящих в картель соберутся в эту пятницу в Вене.

Однако часть аналитиков настроена скептически. «Спрос на сырую нефть невелик, и перспективы изменения ситуации в ближайшем будущем я не вижу. Мы не ожидаем роста спроса в четвёртом квартале 2017 года, а значит, уровень предложения нужно будет контролировать ещё строже», – цитирует Reuters эксперта Marex Spectron.

При этом рынок, по большому счёту, проигнорировал превысивший прогнозы рост недельных запасов сырья в США. За неделю к 15 сентября они увеличились на 4,59 миллиона баррелей до 472,83 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,5 миллиона, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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