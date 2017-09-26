29 сентября с «Байконура» запустят спутник «АзиаСат-9»

29 сентября в 00:52 минуты по местному времени с космодрома «Байконур» запланирован старт ракеты носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «АзиаСат-9», который, достигнув орбиты, будет предоставлять услуги телевидения для Гонконга и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

Спутник «АзиаСат-9» разработан и изготовлен американской компанией «SpaceSystems/Loral» по заказу гонконгской компании «Asiasat»:

«29 сентября 2017 года в 00 ч. 52 мин. по времени Астаны с космодрома «Байконур» запланирован старт ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом «АзиаСат-9». Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» будет осуществлен с пусковой установки № 39 площадки 200 космодрома «Байконур», – говорится в сообщении.

В сентябре этого года состоялась запуски ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Амазонас-5» и ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-06».