Первичный прием у врачей в Казахстане подорожал на 9,6% за год – исследование

По итогам первых шести месяцев 2017 года объем медицинских услуг и предоставления социальных сервисов составил 566,48 млрд тенге. Это на 11,2%, чем было годом ранее, утверждается в исследовании Energyprom.kz.

«Почти 42% услуг в секторе пришлось на обе столицы, где сконцентрировано наибольшее количество общереспубликанских медицинских учреждений, и густонаселенную ЮКО. Так, по Алматы объем услуг составил 94,09 млрд тг, +4,8% за год, по Астане - 81,41 млрд тг, +14,7% за год, по Южно-Казахстанской области - 60,57 млрд тг, +8,8% за год», - говорится в исследовании.

Наибольший объем услуг (95,2%) пришелся на сферу здравоохранения, еще 4,2% составили социальные услуги с обеспечением проживания, и 0,6% - соцуслуги без проживания, гласит исследование.

«В сфере здравоохранения более половины (56,1%) услуг пришлось на больничные учреждения - 302,77 млрд тг, +8,2% за год. Еще 18,7% составили услуги ВОП - 101,1 млрд тг, +12,1% за год. Услуги узких специалистов заняли 5,5% от услуг здравоохранения (29,91 млрд тг, +10,2% за год), и еще 2,5% составили услуги в области стоматологии (13,41 млрд тг, +8,1% за год)», - утверждают в Energyprom.kz.

Кроме того, в исследовании говорится, что «по итогам августа услуги врачей в целом (первичный прием) подорожали на 9,6% за год, стоматолога (удаление зуба под местным обезболиванием) - на 10,4%, массажиста - на 6,8%».

«Медицинские обследования (УЗИ брюшной полости) поднялись в цене на 13,3% к прошлому году, анализы - более чем на 7% (крови - на 7,3%, мочи - на 7,8%)», - говорится в исследовании.

Напомним, что в Казахстане введена система ОСМС (Обязательное социальное медицинское страхование – V). Отчисления начали поступать в июне этого года. По данным Фонда социального медстрахования, на 7 сентября 2017 года отчисления и взносы работодателей и индивидуальных предпринимателей составили около 7,2 млрд тенге.